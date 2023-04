Riforme | Casellati “Entro l’estate presenterò ddl costituzionale”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “un disegno di legge di riforma della II parte della Costituzione”. Lo ha detto la ministra per leistituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta, nel corso di un’audizione in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Al cdel ddl ci sarà il “rapporto fra la comunità nazionale e i suoi rappresentanti, che passi attraverso meccanismi di elezione diretta dei vertici delle istituzioni, come il presidente della Repubblica o il presidente del Consiglio”, in modo da garantire “la stabilità del governo, mediante meccanismi che consentano di superare l’atavica instabilità delle nostre istituzioni rappresentative”, ha spiegato. “Il governo è fortemente determinato a intraprendere una riforma ...

Lo ha detto la ministra per leistituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta, nel corso di un'audizione in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Al centro del ...Lo ha detto la ministra per leistituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta, nel corso di un'audizione in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Al centro del ...... la Affari costituzionali , domani alle 14.30, ascolterà il Ministro per leistituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Albertisulle linee programmatiche. La ...

ROMA (ITALPRESS) – “Entro l’estate presenterò un disegno di legge di riforma della II parte della Costituzione”. Lo ha detto ...Milano, 11 apr. (askanews) – “Oggi sono intervenuta alla cabina di regia sui livelli essenziali delle prestazioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata”. Lo ha scritto su Twitter la ministra p ...