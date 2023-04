Rifiuti e auto in fiamme, scoperta banda residente nel campo rom di Caivano (Di mercoledì 12 aprile 2023) 8 appartenenti alla comunità Rom di Caivano finiscono a processo perché ritenuti responsabili dei reati di illecita gestione ed incendio di Rifiuti, nonché per violazione di sigilli. Avrebbero coinvolto in vari roghi tossici che si sprigionavano nelle vicinanze anche loro familiari minorenni, non imputabili per legge. Rifiuti e auto in fiamme, scoperta banda residente nel campo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) 8 appartenenti alla comunità Rom difiniscono a processo perché ritenuti responsabili dei reati di illecita gestione ed incendio di, nonché per violazione di sigilli. Avrebbero coinvolto in vari roghi tossici che si sprigionavano nelle vicinanze anche loro familiari minorenni, non imputabili per legge.innelL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

