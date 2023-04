Ricerca, borse post-dottorato Marie Curie: l’Ue lancia un bando da 260 milioni di euro (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Commissione europea ha aperto oggi un nuovo bando – che si chiuderà il 13 settembre 2023 – per le borse post-dottorato Marie SkBodowska-Curie (Msca) 2023. “Con un budget di 260,5 milioni di euro, queste borse valorizzeranno il potenziale creativo e innovativo dei Ricercatori in possesso di un dottorato di Ricerca e desiderosi di acquisire nuove competenze attraverso una formazione avanzata e la mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale”, afferma l’Esecutivo Ue con una nota. Si prevede che il bando finanzierà oltre 1.200 progetti e consentirà inoltre alle organizzazioni di tutto il mondo “di attrarre Ricercatori di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Commissionepea ha aperto oggi un nuovo– che si chiuderà il 13 settembre 2023 – per leSkBodowska-(Msca) 2023. “Con un budget di 260,5di, questevalorizzeranno il potenziale creativo e innovativo deitori in possesso di undie desiderosi di acquisire nuove competenze attraverso una formazione avanzata e la mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale”, afferma l’Esecutivo Ue con una nota. Si prevede che ilfinanzierà oltre 1.200 progetti e consentirà inoltre alle organizzazioni di tutto il mondo “di attrarretori di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Demetrio_Milea : RT @unimessina: #UniMe 2 borse di dottorato su Progetto 'Ecosistemi dell’Innovazione - #SAMOTHRACE” e 3 borse di dottorato su PNRR – “#ITSE… - berniniortensia : RT @AIRC_it: Sono aperti i Bandi 2023 per le borse pre e post doc sia per l'Italia, sia per l'estero. Per info e registrazione al webinar d… - unimessina : #UniMe 2 borse di dottorato su Progetto 'Ecosistemi dell’Innovazione - #SAMOTHRACE” e 3 borse di dottorato su PNRR… - ip4fvg : Dottorati innovativi: 79 borse attivabili da @uniud con le imprese per dottorati innovativi - Manifestazioni di int… - Marco_chp1 : RT @AIRC_it: Sono aperti i Bandi 2023 per le borse pre e post doc sia per l'Italia, sia per l'estero. Per info e registrazione al webinar d… -