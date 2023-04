Ricerca, addio aritmie ed arresti cardiaci con le staminali ingegnerizzate (Di mercoledì 12 aprile 2023) addio aritmie e arresti cardiaci. Per la prima volta una nuova metodica per riparare il cuore infartuato evidenzia gli effetti positivi delle cellule staminali ingegnerizzate. I risultati dello studio, intitolato “Gene editing to prevent ventricular arrhythmias associated with cardiomyocyte cell therapy”, sono stati pubblicati il 6 aprile su Cell Stem Cell, la più prestigiosa rivista nel campo delle cellule staminali. Uno studio co-coordinato da Alessandro Bertero, responsabile del laboratorio Armenise-Harvard di genomica dello sviluppo e ingegneria cardiaca presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino, e dal professore Chuck Murry, direttore dell’Institute for Stem Cell and Regenerative Medicine dell’Università ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023). Per la prima volta una nuova metodica per riparare il cuore infartuato evidenzia gli effetti positivi delle cellule. I risultati dello studio, intitolato “Gene editing to prevent ventricular arrhythmias associated with cardiomyocyte cell therapy”, sono stati pubblicati il 6 aprile su Cell Stem Cell, la più prestigiosa rivista nel campo delle cellule. Uno studio co-coordinato da Alessandro Bertero, responsabile del laboratorio Armenise-Harvard di genomica dello sviluppo e ingegneria cardiaca presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino, e dal professore Chuck Murry, direttore dell’Institute for Stem Cell and Regenerative Medicine dell’Università ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cia_Agricoltura : Se continua crollo #prezzi #grano duro, sempre più a rischio #produzione #agricola e #pasta #MadeinItaly???????? L'alla… - minimoimpatto : ?? Addio sacchette e tovagliette usa e getta per pranzi in #ufficio, #merende a #scuola o in #gita! L'alternativa… - cliviaprofumi : Addio ricrescita in pochi secondi ?? ????Grazie a RITOCCO PERFETTO di L'Oréal! Ad un prezzo speciale solo fino al 16… - PugliaStream : Addio al cane soccorritore: Dea non c'è più. Aveva aiutato le forze dell'ordine nella ricerca dei superstiti dopo v… - Quoti_Puglia : Addio al cane soccorritore: Dea non c'è più. Aveva aiutato le forze dell'ordine nella ricerca dei superstiti dopo v… -