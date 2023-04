Riccardo De Rinaldis | chi è Lele di «Vivere non è un gioco da ragazzi»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Deè nato a Pavia nel 1999. Il suo profilo Instagram ufficiale è @deDeè cresciuto nella sua città natale ed ha esordito da piccolo nel mondo della pubblicità (ha collaborato con marchi come Kinder e Oviesse). All'età di quindici anni, quando era ancora uno studente del liceo scientifico, ha iniziato a fare alcuni casting per film e serie tv, spronato da sua madre. Successivamente si è trasferito a Roma per intraprendere una carriera nel mondo della recitazione. Carriera diDe: film e serie tvDeè un attore emergente. Il suo esordio sul set è stato nella miniserie «Non mentire», con Greta Scarano e Alessandro Preziosi, andata in ...