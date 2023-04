Ribaltone all’Al Nassr: Cristiano Ronaldo ‘esonera’ Rudi Garcia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il rendimento dell’Al Nassr nelle ultime partite è stato altalenante, Cristiano Ronaldo e compagni sono reduci dal deludente pareggio contro l’Al Feiha, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. L’arrivo del portoghese non ha portato una vera e propria svolta, almeno dal punto di vista dei risultati. L’Al Nassr occupa la seconda posizione in classifica e il distacco dalla capolista Al-Ittihad FC è di 3 punti. La stagione è nella fase decisiva, si preannuncia un rush finale scoppiettante con Cristiano Ronaldo e compagni chiamati ad effettuare il sorpasso per non fallire l’obiettivo principale. A 7 giornate dal termine la situazione è ancora apertissima. Foto AnsaIl Ribaltone in panchina Il pareggio contro l’Al Feiha ha già portato le prime conseguenze: l’allenatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il rendimento dell’Alnelle ultime partite è stato altalenante,e compagni sono reduci dal deludente pareggio contro l’Al Feiha, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. L’arrivo del portoghese non ha portato una vera e propria svolta, almeno dal punto di vista dei risultati. L’Aloccupa la seconda posizione in classifica e il distacco dalla capolista Al-Ittihad FC è di 3 punti. La stagione è nella fase decisiva, si preannuncia un rush finale scoppiettante cone compagni chiamati ad effettuare il sorpasso per non fallire l’obiettivo principale. A 7 giornate dal termine la situazione è ancora apertissima. Foto AnsaIlin panchina Il pareggio contro l’Al Feiha ha già portato le prime conseguenze: l’allenatore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaNotiziaQuoti : Finisce 2-2 all'Artemio Franchi il match fra Siena e Gubbio per il turno infrasettimanale. #GubbioCalcio… - PerniciaroSalvo : @MemoriesMilan No, no mi è piaciuto affatto il 'ribaltone' della sua fede calcistica... Lasciamolo al limite all'Ud… -

Carfagna "pronta a lasciare Calenda". Ribaltone: "Dove vuole andare" Nell'indiscreto - terremoto che descrive, all'agenzia LaPresse , un Terzo Polo ormai sul punto di ... che aveva lasciato nel luglio del 2022 in protesta con il voto di sfiducia azzurro al governo di ... Champions: Napoli e Milan in equilibrio a San Siro con Leao, ancora primo marcatore a 9,00 ... la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,20, e il Ribaltone, a 8,25,... Rafa Leao, ancora primo marcatore a 8,50 come al Maradona pochi ... a 1,85, si fa preferire di pochissimo all'Over, a 1,90. Karim ... Capello su Roma e Lazio: 'Mou può vincere l'Europa League, Sarri apre un ciclo. Cassano Non andrei mai contro José' ...capito quali rose hanno in mano e ora riescono a farle rendere al ...due milanesi con la testa ai due impegni di Champions oppure all'...di Champions oppure all'orizzonte c'è margine per un ribaltone geo ... Nell'indiscreto - terremoto che descrive,'agenzia LaPresse , un Terzo Polo ormai sul punto di ... che aveva lasciato nel luglio del 2022 in protesta con il voto di sfiducia azzurrogoverno di ...... la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,20, e il, a 8,25,... Rafa Leao, ancora primo marcatore a 8,50 comeMaradona pochi ... a 1,85, si fa preferire di pochissimo'Over, a 1,90. Karim ......capito quali rose hanno in mano e ora riescono a farle rendere...due milanesi con la testa ai due impegni di Champions oppure'...di Champions oppure'orizzonte c'è margine per ungeo ... Ortona, consiglio comunale dopo il mancato ribaltone ChietiToday