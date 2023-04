(Di mercoledì 12 aprile 2023) WrestleMania doveva essere la resa dei conti tra la super faida padre-figlio che ha visto protagonisti la leggenda Reyed il giovane rampollo Dominik. La rivalità pero’ non sembrea essere giunta al termine, tanto che l’Hall of Famer vorrebbe alzare la posta in palio con il piu’ cassico dei match figli della Lucha Libre, unvsmatch. La provocazione “Spero che si renda conto di tutti i sacrifici che ho fatto per lui, ad averene padri come me… Spero sia solo una fase dela sua vita e che riusciremmo in futuro a passarci sopra… ma se lui continua cosi allora non posso fae altro che concedergli un altro incontro, magari unvsmatch. Accetti?”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Rey Mysterio: 'Dom, io e te, Mask vs Hair. Ci stai?' - TSOWrestling : La leggenda mascherata ipotizza un match a stipulazione speciale per mettere fine alla faida con il figlio. #TSOS… - SpazioWrestling : Rey Mysterio ha un'idea interessante per chiudere la rivalità con Dominik #WWE #ReyMysterio #Dominik - Tuttowrestling : Rey Mysterio pensa al match con Dominik 'Capelli per Maschera' #DominikMysterio #ReyMysterio #WWE… - AntonioIannot18 : RT @Zona_Wrestling: Rey Mysterio: 'Dom mi ha convinto a non ritirarmi, ora voglio Ricochet' -

... da Snoop Dogg che ha presentato levento con The Miz (e lo ha anche battuto durante la seconda serata) fino a Bad Bunny, che ha interferito nel match padre vs figlio frae Dominik, dove ...È stata la grande notte di, la cerimonia della WWE Hall of Fame 2023 nella Crypto.com Arena di Los Angeles. In attesa di vederlo in azione nella sfida Father vs Son contro Dominik (che all'inizio dell'evento ha ...... a quelle che hanno segnato il secondo boom italiano nei primi anni Duemila, come John Cena o. Ce n'è per tutti i gusti e a presentare questa doppia serata sarà un altro ex campione del ...

Rey Mysterio: “Dom mi ha convinto a non ritirarmi, ora voglio Ricochet” Zona Wrestling

Rey Mysterio vorrebbe affrontare suo figlio Dominik in un Mask vs Hair Match, un incontro in pieno stile Lucha. Fin dallo scorso settembre va avanti la faida padre contro figlio, che contrappone Rey ...Dopo aver rifiutato per mesi, Rey Mysterio si è visto costretto ad accettare la sfida di suo figlio Dominik per un match a WrestleMania 39 e, nella prima serata dello Showcase Of The Immortals, è rius ...