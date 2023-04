Repubblica – “Raspadori carico vuole giocare Milan-Napoli, le ultime novità” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Giacomo Raspadori sta bene e gioca Milan-Napoli, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Luciano Spalletti a Prime Video non ha sciolto la riserva su Raspadori, ma nel provino di questa mattina sono arrivate delle buone indicazioni. Il tecnico del Napoli ha anche delle alternative come Elmas, Lozano e Kvaratskhelia, ma l’obiettivo principale è recuperare Raspadori nella formazione del Napoli che sfida il Milan. Milan-Napoli: Raspadori titolare Ecco quanto riferisce Repubblica che dà le ultime notizie sulla formazione del Napoli in Champions League: “Sta meglio, Giacomo Raspadori. Molto meglio. Ma in ogni ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Giacomosta bene e gioca, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Luciano Spalletti a Prime Video non ha sciolto la riserva su, ma nel provino di questa mattina sono arrivate delle buone indicazioni. Il tecnico delha anche delle alternative come Elmas, Lozano e Kvaratskhelia, ma l’obiettivo principale è recuperarenella formazione delche sfida iltitolare Ecco quanto riferisceche dà lenotizie sulla formazione delin Champions League: “Sta meglio, Giacomo. Molto meglio. Ma in ogni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Repubblica - 'Raspadori carico vuole giocare Milan-Napoli, le ultime novità' #Milan #napolichampionsleague… - rep_napoli : Napoli, Osimhen non recupera per la Champions: contro il Milan gioca Raspadori [di Pasquale Tina] [aggiornamento de… - rep_napoli : Napoli, Osimhen non recupera per la Champions: contro il Milan gioca Raspadori [di Pasquale Tina] [aggiornamento de… - AfcCentral_ : @_IKENNA_ @eurofootcom @repubblica Gnonto, Scamacca, Raspadori, Chiesa. - LucaHoganC : RT @not_Furge: @Bakasaltato Quello rotto è Simeone, e non ci sarà né andata né ritorno. Raspadori oggi ha fatto individuale ma non hanno pa… -