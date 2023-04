Repubblica: “Osimhen voleva il Milan a tutti i costi. Ecco perché non è partito”. Svelato il retroscena (Di mercoledì 12 aprile 2023) Victor Osimhen non giocherà la partita di Champions contro il Milan. L’attaccante del Napoli si è arreso dopo il no dei medici azzurri. La “maledizione” di Victor Osimhen contro il Milan (li ha affrontati soltanto due volte, poi è sempre stato ko) proseguirà pure stasera in Champions. Il Napoli dovrà fare a meno della sua stella nella partita dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Secondo quanto rivela l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica: “Osimhen ha dovuto arrendersi alla lesione all’adduttore sinistro che gli costerà anche la partita di sabato contro il Verona. Osimhen si era impegnato tuta la settimana in allenamenti personalizzati il suo desiderio di recuperare in tempo per la partita contro il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Victornon giocherà la partita di Champions contro il. L’attaccante del Napoli si è arreso dopo il no dei medici azzurri. La “maledizione” di Victorcontro il(li ha affrontati soltanto due volte, poi è sempre stato ko) proseguirà pure stasera in Champions. Il Napoli dovrà fare a meno della sua stella nella partita dei quarti di finale di Champions League contro il. Secondo quanto rivela l’edizione odierna del quotidiano La: “ha dovuto arrendersi alla lesione all’adduttore sinistro che gli costerà anche la partita di sabato contro il Verona.si era impegnato tuta la settimana in allenamenti personalizzati il suo desiderio di recuperare in tempo per la partita contro il ...

