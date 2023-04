(Di mercoledì 12 aprile 2023) Francescova controcorrente schierando dalla parte dell’, a detta sua troppo criticata nell’ultimo periodo. Il giornalista in un video pubblicato sul suo canale YouTube sottolinea i meriti dei nerazzurri contro il Benfica. VITTORIA IN TRASFERTA –è contento della vittoria dell’in Champions League contro il Benfica, questo il suo pensiero: «Sono contento perché adesso c’è la concreta possibilità che le squadre italiane possano avere la loro chance di arrivare in finale. Il Manchester City è favorito, soprattutto dopo la vittoria contro il Bayern Monaco irriconoscibile. Sono contento che l’abbia dimostrato il contrario di quello che si dice di questa squadra, cioè di una squadra distratta e che forse ha poca convinzione dei propri mezzi: no, tutto il contrario. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Repice: «Quando il gioco si fa duro Inter c'è! Copione già visto» - - 19Andreac83 : #SICafe ci vuole coraggio a paragonarsi a Francesco Repice un'icona radiofonica italiana. Il problema non è manifes… - NicoSpinelli8 : Quando scopri con Francesco #Repice non ha fatto la telecronaca di Benfica Inter ?? - PieEnne : @cosimobilbalo Mi fa impazzire repice col Milan. Lo conosco da fine campionato scorso quando segna Leao è una roba da brividi -

... nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Francesco, Radio Rai. Lobotkail pallone passa per lui, c'è la possibilità di fare superiorità numerica. Evitando ......accelera non lo prendono mai Kostic 6,5 Blas gli crea qualche problema, viene fuori alla distanza e sfiora più volte il gol (82' I. Junior sv ) Di Maria 8 Una volta Francescodisse ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco, storico telecronista RAI: 'Obiettivamente, la coppia Osimhen - Kvaratskhelia è brillante. Il ...una ...

Repice: «Quando il gioco si fa duro Inter c’è! Copione già visto» Inter-News.it

Il radiocronista Francesco Repice ha voluto manifestare il proprio apprezzamento per le frasi di Allegri nel postpartita con l’Inter Intervenuto con un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fra ...Francesco Repice non è d’accordo: «La partita mi è piaciuta, perché le squadre hanno messo in campo quello che sono in questo momento. Mi è piaciuta la costruzione dal basso dell’Inter, anche quando c ...