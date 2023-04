Renzi? Il ragazzo sui soldi non scherza La vera ragione della rottura con Calenda

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un retroscena da Italia Viva, anzi "una velina" come suggeriscono iani, dà per morto il Terzo Polo. Il leader di Azione Carloe Matteosarebbero già ai ferri cortissimi, nonostante le smentite dei fedelissimi dell'ex premier, a partire da Maria Elena Boschi. Il caso, in una pentola che bolle da giorni (perlomeno da quandoha annunciato a sorpresa di essere diventato direttore editoriale del Riformista per almeno un anno) esplode ufficialmente quando "una fonte autorevole di IV" si sfoga con l'agenzia LaPresse: "Mi sembra che nessuno voglia fare più niente.alla fine non riescono a stare insieme e secondo me si spacca tutto". "Laper cui Carlo è impazzito è che ha capito che qualcuno di ...

Renzi e Calenda ai ferri corti: l'idillio mai nato tra i due leader RaiNews

Tra i due leader la rottura è personale e politica. L’ex premier: «Nessun motivo per rompere il progetto del partito unico». I renziani: «Carfagna e Gelmini torneranno in Forza Italia». Loro replicano ...Matteo Renzi prova ricucire con Calenda, ma il progetto del Terzo Polo è in crisi: “Noi non manderemo a monte adesso il progetto di fare il ...