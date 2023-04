Renzi e Calenda | ma perché hanno litigato?

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo aver letto tutte le interviste, la risposta è: boh. A meno di non voler scomodare Freud.di politica proprio non se ne vede. Al fondo, tolto il tema dell'ego, il progetto è fallito sia in termini di opa a sinistra, che come centro autonomo fuori dai poli

- L'attenzione è rivolta in queste ultime ore alla crisi del Terzo Polo con i profondi dissidi che dividono i due leader Matteoe Carloche questo pomeriggio ha convocato il comitato per discutere e votare la proposta di costituzione di partito unicoMa per Maria Elena Boschi: "Cosa ha da rinfacciarefa politica. Quando parla in Senato lo ascoltano. Quando pubblica un libro lo leggono. Quando va in un teatro lo riempie. ...Roma, 12 aprile 2023 "Sul Terzo Polo, da fuori dare giudizi non va bene. Poi che due galli in un pollaio alla fine convivano con difficoltà era prevedibile. Ma anche loro lo sanno e avranno il loro ...

Fiorello prende di mira Calenda e Renzi: "Chi sembrano", la 'profezia' a Viva Rai2! Il Tempo

Il leader di Azione: "Se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere". E incalza ...Eppure quando mancano poche ore alla riunione del comitato politico di Azione e Italia Viva (ore 18.30, nella sede dei calendiani) il destino della creatura abbozzata da Matteo Renzi e Carlo Calenda ...