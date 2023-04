Renzi e Calenda: ma perché hanno litigato? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo aver letto tutte le interviste, la risposta è: boh. A meno di non voler scomodare Freud. perché di politica proprio non se ne vede. Al fondo, tolto il tema dell'ego, il progetto è fallito sia in termini di opa a sinistra, che come centro autonomo fuori dai poli Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo aver letto tutte le interviste, la risposta è: boh. A meno di non voler scomodare Freud.di politica proprio non se ne vede. Al fondo, tolto il tema dell'ego, il progetto è fallito sia in termini di opa a sinistra, che come centro autonomo fuori dai poli

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : .@meb: 'Le regole le ha dettate Calenda, #Renzi si è messo da parte con umiltà'. Leggi l'intervista completa sul… - meb : «Le regole le ha dettate Calenda, Renzi si è messo da parte con umiltà. Spero che la saggezza prevalga: il progetto… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - chiamatemibobo : @dariodangelo91 @Ve10VeGhost Per Calenda lo stop alla Leopolda è fondamentale perché sa che se anche fosse lui il l… - mariamacina : RT @lucianonobili: Richetti attacca la Leopolda, dimenticando che senza non sarebbe mai entrato in Parlamento. E che la Leopolda non si fa… -