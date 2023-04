Renzi-Calenda | volano gli stracci La gestione dei soldi sotterra il Terzo Polo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un matrimonio d’interesse che rischia di arenarsi fra le ultime Politiche e le prossime elezioni Europee: sembra questo il destino dell’alleanza, che doveva procedere verso il partito unico centrista che fonda in un effettivoAzione e Italia Viva e che procede invece verso un divorzio astioso, in cuiaccuse reciproche e rimpalli di responsabilità alimentati anche dai deludenti risultati delle ultime consultazioni locali. In cui è risultato evidente che la sbandierata voglia di centro, al momento, non è tale fra l’elettorato italiano. La vicenda Il matrimonio fra i due – come accennato – è sempre stato d’interesse più che prettamente politico. Basta tornare alla bozza di contratto cheaveva sottoposto atre settimane fa, ...