Renzi-Calenda | frattura nel Terzo polo «Impossibile convivere» Ma il divorzio è costoso

(Di mercoledì 12 aprile 2023) A un passo dalla rottura. Ma, allo stesso tempo, riluttanti a dirsi addio. Se tra Matteoe Carlosarà, oppure crisi destinata a rientrare (se non per amore, almeno...

... vogliamo La galassia centrista si muove e guarda ae Crosetto Giachetti (Iv): "è volubile, la fusione con Azione solo con regole chiare": ...Scaramucce in vista del congresso che dovrà eleggere la nuova leadership del Terzo Polo tra i seguaci di Matteoe Carlo. Entrambe le due fazioni, Azione e Italia Viva, sostengono la ...

Terzo polo, addio al partito unico: strappo tra Calenda e Renzi. Poi il leader di Azione: «Rottura Ma... Corriere della Sera

A un passo dalla rottura. Ma, allo stesso tempo, riluttanti a dirsi addio. Se tra Matteo Renzi e Carlo Calenda sarà divorzio, oppure crisi destinata a rientrare (se non per amore, ...Il leader di Italia Viva chiede un congresso rapido. Quello di Azione invoca lo stop ai tatticismi. Comprensibile il disagio a livello locale di fronte ad situazione che in queste ore viene definita “ ...