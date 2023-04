Renault - L' Austral diventerà coupé | si chiamerà Avantime?

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Lasta sviluppando una nuova Suv sportiva che potrebbe raggiungere il mercato nel 2024. Le foto spia che vi proponiamo raffigurano un muletto della Casa francese e più precisamente a una terza variante della. Dalla Espace alla. La Suv a cinque posti è stata appena affiancata dalla sua declinazione con sedili su tre file, che ha preso la denominazione Espace. Con un'operazione simile, lapotrebbe introdurre quella che sembra una variante Suv-scegliendo un nuovo nome già utilizzato in passato: secondo alcune fonti potrebbe infatti chiamarsi, come l'eccentrica Mpv commercializzata nel 2001. Suv,e ibrida. Rispetto alla Espace, la cui parte frontale è identica alla, la...

Dopo Mégane E-Tech Electric nel 2020, Austral è il secondo modello Renault ad essere stato sottoposto ai Confirmation Run.