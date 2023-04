Reinhold Messner: “Orsi e lupi sono un problema, abbatterli non deve essere un tabù” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il re degli Ottomila: «Ormai sono troppi, bisogna dimezzare il numero. E poi ci vuole una normativa chiara che rispetti uomini e animali» Leggi su lastampa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il re degli Ottomila: «Ormaitroppi, bisogna dimezzare il numero. E poi ci vuole una normativa chiara che rispetti uomini e animali»

