Regione Lazio | il presidente Rocca assume la figlia di Gianfranco Fini Tra i primi 23 collaboratori big della destra e membri della Croce Rossa

(Di mercoledì 12 aprile 2023) IlFrancescoha dato il via alle assunzione dei23 suoi: tra questi spunta il nome di Giulianadi, l’exCamera dei deputati e leader di Alleanza Nazionale. Assunta in, la 38enne aveva già lavorato connell’ufficio cerimoniale quando il governatore delera capointernazionale. Poche ore fa il suo nome è comparso nella nota ufficiale indirizzata alla Direzione affari istituzionali e personale, firmata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Abbiamo ricostruito i retroscena del raggiro costato ben 11 milioni alla Regione Lazio. La pista dei soldi da Praga… - repubblica : Regione Lazio, Rocca assume la figlia di Gianfranco Fini [di Clemente Pistili] - repubblica : Regione Lazio, Rocca assume la figlia di Gianfranco Fini - BTiddia : RT @kiara86769608: Regione Lazio, Rocca assume la figlia di Gianfranco Fini - Maximo_thevoice : RT @lisameyerildra1: Regione Lazio, Rocca assume la figlia di Gianfranco Fini e mette come direttore della sanità Andrea Urbani indagato ne… -

Il presidente dellaFrancesco Rocca ha dato il via alle assunzione dei primi 23 suoi collaboratori: tra questi spunta il nome di Giuliana Fini, figlia di Gianfranco, l'ex presidente della Camera dei ...Per laè stato identificato come unico Centro partecipante l'IFO (Istituto Fisioterapici Ospitalieri) - IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IFO - IRE) con l'obiettivo di ...Secondo le stime di Coldiretti i raccolti sono sempre più esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici e nel 2022 hanno causato solo neldanni per oltre 250 milioni di euro. 'La tendenza ...