Regione Campania, raffica di nomine: malumori in casa dem (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una raffica di nomine in meno di una settimana. E tutti legati a doppio filo al governatore. Scatenando i malumori, sinora sopiti, del Pd. Ad accenderli pubblicamente il consigliere regionale dem... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unadiin meno di una settimana. E tutti legati a doppio filo al governatore. Scatenando i, sinora sopiti, del Pd. Ad accenderli pubblicamente il consigliere regionale dem...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Abbiamo ricostruito i retroscena del raggiro costato ben 11 milioni alla Regione Lazio. La pista dei soldi da Praga… - Adnkronos : I dati Eurostat condannano l'Italia: in Europa è la prima per numero di Neet, gli 'inattivi' tra i 15 e i 34 anni.… - mariannaaprile : RT @Radio1Rai: ?? GR #Forrest #13aprile ?? Il Presidente della regione Campania #DeLuca conquista il disco di platino per il singolo #MareFu… - Radio1Rai : ?? GR #Forrest #13aprile ?? Il Presidente della regione Campania #DeLuca conquista il disco di platino per il singol… - PaolaFe60208246 : La regione Campania può diventare un esempio di rispetto e tutela degli #animali -