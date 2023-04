Reflusso gastroesofageo: impiantato un nuovo dispositivo per la cura definitiva (Di mercoledì 12 aprile 2023) È di oggi la notizia di una tecnica innovativa per curare il Reflusso gastroesofageo, malattia dell’apparato gastrico che secondo recenti studi epidemiologici colpisce da 709 milioni a 1,03 miliardi di persone in tutto il mondo e solo in Italia, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, ne 1 persona su 3. Il nuovo traguardo è stato raggiunto dall’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano (Gruppo San Donato) che ha impiantare, per la prima volta in Lombardia, un dispositivo per il trattamento del Reflusso gastroesofageo. A portare a termine l’intervento è il professor Davide Bona, Responsabile della Unità Operativa di Chirurgia Generale, con la sua équipe. Leggi anche › Reflusso ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 aprile 2023) È di oggi la notizia di una tecnica innovativa perre il, malattia dell’apparato gastrico che secondo recenti studi epidemiologici colpisce da 709 milioni a 1,03 miliardi di persone in tutto il mondo e solo in Italia, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, ne 1 persona su 3. Iltraguardo è stato raggiunto dall’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano (Gruppo San Donato) che ha impiantare, per la prima volta in Lombardia, unper il trattamento del. A portare a termine l’intervento è il professor Davide Bona, Responsabile della Unità Operativa di Chirurgia Generale, con la sua équipe. Leggi anche ›...

