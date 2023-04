Realme Narzo N55 ufficiale: in India con ricarica rapida a 33W e Helio G88 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Realme ha da poco lanciato un nuovo modello di smartphone economico: il device in questione è il Narzo N55, fresco di annuncio sul mercato Indiano. Il telefono presenta alcune specifiche e caratteristiche davvero interessanti e che vale la pena leggere; dunque, ecco a seguire tutti i dovuti dettagli. Iniziamo dal suo design: il dispositivo nella parte anteriore mostra un foro di perforazione che ospita la fotocamera selfie, mentre la parte posteriore presenta due grandi moduli fotocamera di poco rialzati sulla metà superiore lucida. Il nuovo Realme Narzo N55 sfoggia un display LCD IPS da 6,72 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto la scocca, troviamo il processore MediaTek Helio G88 che è affiancato a un massimo di 6GB di RAM LPDDR4X e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023)ha da poco lanciato un nuovo modello di smartphone economico: il device in questione è ilN55, fresco di annuncio sul mercatono. Il telefono presenta alcune specifiche e caratteristiche davvero interessanti e che vale la pena leggere; dunque, ecco a seguire tutti i dovuti dettagli. Iniziamo dal suo design: il dispositivo nella parte anteriore mostra un foro di perforazione che ospita la fotocamera selfie, mentre la parte posteriore presenta due grandi moduli fotocamera di poco rialzati sulla metà superiore lucida. Il nuovoN55 sfoggia un display LCD IPS da 6,72 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto la scocca, troviamo il processore MediaTekG88 che è affiancato a un massimo di 6GB di RAM LPDDR4X e ...

