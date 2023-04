Real Madrid-Chelsea stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid e Chelsea, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. I Blancos hanno un legame particolare con la più importante competizione per club e anche quest’anno proveranno a conquistarla. Fin qui in Champions la squadra di Ancelotti è stata una macchina quasi perfetta. Ora si trova di fronte un Chelsea che nonostante la stagione a dir poco travagliata è riuscita ad entrare nelle prime otto. Vedremo Frank Lampard cosa riuscirà a dare ad una formazione in costante difficoltà neggli ultimi mesi.. La sfida è in programma oggi, mercoledì 12 aprile alle ore 21:00 presso il Santiago Bernabeu. diretta su Sky Sport Uno, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per l’andata dei quarti di finale di. I Blancos hanno un legame particolare con la più importante competizione per club e anche quest’anno proveranno a conquistarla. Fin qui inla squadra di Ancelotti è stata una macchina quasi perfetta. Ora si trova di fronte unche nonostante la stagione a dir poco travagliata è riuscita ad entrare nelle prime otto. Vedremo Frank Lampard cosa riuscirà a dare ad una formazione in costante difficoltà neggli ultimi mesi.. La sfida è in programma oggi, mercoledì 12 aprile alle ore 21:00 presso il Santiago Bernabeu.su Sky Sport Uno, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madridistatvYT : ??? #OnThisDay in 2015… Real Madrid 9-1 Granada ?? Bale 25' ?? Cristiano 30', 36', 38', 54', 89' ?? Benzema 52', 56… - eurofootcom : #GoalOfTheDay | Lionel Messi vs Real Madrid (2011) - GoalItalia : Ceferin 'punge' Juventus e Barcellona, ma non dimentica neanche il Real Madrid... ?? - AquilottoNeraz1 : RT @juanito92x: piango a ottobre il Benfica sembrava una fusione tra il Real Madrid delle 3 Champions di fila e il Barça di Guardiola, ora… - Julio_Arnes : @JMCLuigi @ripjcx @forumJuventus chissà come mai un fenomeno del genere giocava a Marsiglia e non al Real Madrid -