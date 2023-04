Real Madrid-Chelsea oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Real Madrid e Chelsea sono pronte a sfidarsi nell’andata dei quarti di finale di Champions League in una riedizione dello scontro della passata edizione, sempre allo stesso punto del torneo: allora a passare furono gli spagnoli. Questa sera, mercoledì 12 aprile, al Bernabeu di Madrid calcio di inizio alle 21.00. La partita si potrà vedere su Sky. La squadra di Carlo Ancelotti, dopo aver eliminato il Liverpool agli ottavi incontra così un’altra squadra inglese, mentre i Blues hanno staccato il pass per i quarti dopo aver battuto in rimonta il Borussia Dortmund. Nessuna grossa sorpresa nelle fila del Real, con Ancelotti che schiererà i suoi con il consueto 4-3-3 con Courtois in porta e una linea a quattro composta da Carvajal, Militao, Rudiger e Camavinga. In mezzo al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023)sono pronte a sfidarsi nell’andata dei quarti di finale diin una riedizione dello scontro della passata edizione, sempre allo stesso punto del torneo: allora a passare furono gli spagnoli. Questa sera, mercoledì 12 aprile, al Bernabeu dicalcio di inizio alle 21.00. La partita si potrà vedere su Sky. La squadra di Carlo Ancelotti, dopo aver eliminato il Liverpool agli ottavi incontra così un’altra squadra inglese, mentre i Blues hanno staccato il pass per i quarti dopo aver battuto in rimonta il Borussia Dortmund. Nessuna grossa sorpresa nelle fila del, con Ancelotti che schiererà i suoi con il consueto 4-3-3 con Courtois in porta e una linea a quattro composta da Carvajal, Militao, Rudiger e Camavinga. In mezzo al ...

