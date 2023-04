Real Madrid-Chelsea | le formazioni ufficiali | c'è Rodrygo | Lampard si affida a Kanté

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... idextratime : GOLLL BENZEMMAAAA!!! 37' REAL MADRID 4-0 CHELSEA - madridistatvYT : ??? #OnThisDay in 2015… Real Madrid 9-1 Granada ?? Bale 25' ?? Cristiano 30', 36', 38', 54', 89' ?? Benzema 52', 56… - eurofootcom : #GoalOfTheDay | Lionel Messi vs Real Madrid (2011) - sportface2016 : Formazioni ufficiali #RealMadrid-#Chelsea, #ChampionsLeague 2022/2023 - Heeyme_1 : @GhanaYesu_ Real Madrid 2:0 Chelsea. Benzema to score -

Infine: "Dice che devo stare attento a quello che dico Stia attento lui che non lo mandino via per l'ennesima volta, come già successo al, al Chelsea, al Tottenham e allo United: che le ...L'allenatore della Roma, dopo la vittoria ottenuta sabato a Torino, ha punzecchiato Fantantonio: "Non ha vinto nemmeno la Coppa di Lombardia, allo ricordano solo per la giacca. Ha 40 ...Al Santiago Bernabeu, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Chelsea: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Santiago Bernabeu,e Chelsea si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions ...

Alle 21 va in scena a San Siro Milan-Napoli , primo atto del derby italiano di coppa; contemporaneamente in campo anche Real Madrid e Chelsea al “Bernabeu”. Il ritorno delle due partite è in programma ...Il Chelsea è chiamato all’impresa contro il Real Madrid. Passare il turno contro i ragazzi di Ancelotti è difficilissimo, considerando anche che la Liga è già nelle mani del Barcellona, i Blancos ...