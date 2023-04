Real Madrid-Chelsea | la sblocca Benzema | tap-in vincente per il gol dell’1-0 VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUTT DE BENZEMAAAAAAA !!! ?? REAL MADRID ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA - idextratime : GOLLL BENZEMMAAAA!!! 37' REAL MADRID 4-0 CHELSEA - StoolFootball : BENZEMAAAAAAAAAAAAA!!!!!! 1-0 REAL MADRID - florentinristo1 : RT @ActuFoot_: ?? BUUUUUUUUUTT DE BENZEMAAAAAAA !!! ?? REAL MADRID ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA - ZOGRATlS : RT @ActuFoot_: ?? BUUUUUUUUUTT DE BENZEMAAAAAAA !!! ?? REAL MADRID ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA -

Al Santiago Bernabeu, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Chelsea: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Santiago Bernabeu,e Chelsea si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League: moviola- Chelsea L'episodio chiave della moviola del match trae Chelsea, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Francois ...Sta diventando un clasico da Champions la sfida trae Chelsea , quest'anno come lo scorso l'una di fronte all'altra per sfidarsi ai quarti di finale. In realtà è addirittura la terza sfida consecutiva, ma quella di due anni fa fu in ...

Il Real Madrid sblocca la gara del Bernabeu contro il Chelsea. Al 22' Modric va allo scavetto in area per Vinicius Jr che calcia al volo ma Kepa respinge. Sulla dibattuta arriva però Karim Benzema che ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League: moviola Real Madrid-Chelsea L’episodio chiave della moviola del match tra Real Madrid e Chelsea, ...