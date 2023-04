Real Madrid-Chelsea, Champions League: probabili formazioni e diretta TV (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera alle 21, allo stadio Santiago Bernabeu, il Real Madrid ospita il Chelsea nella gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Partita che si preannuncia molto interessante, anche se i blues non stanno vivendo la migliore delle loro stagioni, al contrario dei blancos che restano sempre ad alti livelli. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Real Madrid-Chelsea. Il momento del Real Madrid Crediti foto: Real Madrid TwitterE’ vero, il Real Madrid si trova ad inseguire in campionato un Barcellona che ormai sembra essere scappato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera alle 21, allo stadio Santiago Bernabeu, ilospita ilnella gara valida per l’andata dei quarti di finale di. Partita che si preannuncia molto interessante, anche se i blues non stanno vivendo la migliore delle loro stagioni, al contrario dei blancos che restano sempre ad alti livelli. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delCrediti foto:TwitterE’ vero, ilsi trova ad inseguire in campionato un Barcellona che ormai sembra essere scappato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madridistatvYT : ??? #OnThisDay in 2015… Real Madrid 9-1 Granada ?? Bale 25' ?? Cristiano 30', 36', 38', 54', 89' ?? Benzema 52', 56… - eurofootcom : #GoalOfTheDay | Lionel Messi vs Real Madrid (2011) - GoalItalia : Ceferin 'punge' Juventus e Barcellona, ma non dimentica neanche il Real Madrid... ?? - agung300101 : @ruangtaktik @OPPOIndonesia #OPPOxUCL REAL MADRID 5-0 Chelsea (Benzema, modric, vini) - agung300101 : @ruangtaktik @OPPOIndonesia #OPPOxUCL REAL MADRID 4-0 Chelsea (Benzema, vini) -