Real Madrid-Chelsea 2-0, Ancelotti: “Non è ancora finita. Valverde il migliore” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 arrivata contro il Chelsea nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue parole: “Valverde? Per me è stato il migliore in campo, come anche Kroos. Dopo dieci minuti, abbiamo cambiato un po’ il posizionamento ed è stato fondamentale per il recupero palla. Il risultato? Non è finita, c’è ancora un’altra partita e dobbiamo essere preparati. Sappiamo che il Chelsea cercherà di dare il massimo la prossima settimana”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tecnico del, Carlo, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 arrivata contro ilnell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue parole: “? Per me è stato ilin campo, come anche Kroos. Dopo dieci minuti, abbiamo cambiato un po’ il posizionamento ed è stato fondamentale per il recupero palla. Il risultato? Non è, c’èun’altra partita e dobbiamo essere preparati. Sappiamo che ilcercherà di dare il massimo la prossima settimana”. SportFace.

