Razzismo, gli ultras del Psg contro Galtier: «se le accuse saranno confermate, non può restare»

Ci sono ultras e ultras. In Francia quelli del Psg si sono fatti sentire in merito alle dichiarazioni dell'ex dirigente del Nizza Julien Fournier su presunti commenti razzisti dell'allenatore Christophe Galtier. Il Collectif ultras Paris, uno dei gruppi più attivi nella tifoseria del Psg, ha emesso un duro comunicato (non in rima baciata, attenzione) nei confronti dell'allenatore: "Il Collectif ultras Paris sta seguendo da vicino il caso Galtier. Se i fatti di cui è accusato sono provati, non è accettabile che questa persona rimanga nell'organigramma del club. Vi ricordiamo che ci siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione e questa lotta è una causa storica per noi". Notre position concernant l'affaire #Galtier pic.twitter.com/DWWspEQFCv

