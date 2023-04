Razzismo, Galtier si difende: 'Mai discriminato i giocatori del Nizza'. Furiosi i tifosi del Psg (Di mercoledì 12 aprile 2023) Screditato in Champions League, come in coppa di Francia, sotto pressione in campionato, Christophe Galtier è stato travolto da una polemica ancora più destabilizzante fuori dal campo. Il tecnico del ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Screditato in Champions League, come in coppa di Francia, sotto pressione in campionato, Christopheè stato travolto da una polemica ancora più destabilizzante fuori dal campo. Il tecnico del ...

