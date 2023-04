Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ravanelli: 'Chiesa e Di Maria indispensabili, a Vlahovic e alla Juve': Ravanelli: 'Chiesa e Di Maria indispensabili… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Ravanelli: 'Chiesa e Di Maria indispensabili, a Vlahovic e alla #Juve' - Gazzetta_it : Ravanelli: 'Chiesa e Di Maria indispensabili, a Vlahovic e alla #Juve' - juventus_zone24 : RT @SCUtweet: #Ravanelli a GdS ?? #Chiesa–#DiMaria li metterei sempre. #Vlahovic? Ha voluto fortemente la #Juve e deve restare. Va sostenut… - ZonaJuventina : RT @SCUtweet: #Ravanelli a GdS ?? #Chiesa–#DiMaria li metterei sempre. #Vlahovic? Ha voluto fortemente la #Juve e deve restare. Va sostenut… -

Ravanelli: "Chiesa e Di Maria indispensabili, a Vlahovic e alla Juve" La Gazzetta dello Sport

L'ex attaccante bianconero: "Dusan deve solo ritrovare serenità, ha mezzi straordinari. Resti, non faccia il mio errore. Il gol arriverà quando meno se lo aspetta" ...Le parole dell’ex attaccante della Juve Fabrizio Ravanelli ha parlato di Juventus a La Gazzetta dello Sport. 4-3-3 – «Questo non lo so, ma di sicuro Chiesa e Di Maria in aggiunta a un centravanti ...