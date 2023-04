Raul Cremona a ‘Only Fun’: «Il divertimento è fondamentale, si ride anche per denunciare» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo aver alzato il sipario nella prima serata di Pasquetta, torna ogni lunedì sul Nove l’appuntamento con Only Fun, show comico condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini. La terza edizione della produzione Colorado Film per Warner Bros. Discovery conferma la sua formula e porta sul palco un ricco cast di comici. Tra i nomi di maggiore spicco, quello di Raul Cremona. “Qui ci si trova molto bene e siamo tutti molto affiatati”, racconta l’artista “C’è un ambiente molto rilassato ma anche molto divertente”. “Come nella prima edizione, ho portato me stesso – prosegue – dopo aver abitato tanti personaggi per anni, me ne sono staccato. E poi anche Raul Cremona è un personaggio, convive con se stesso molto bene e con suo il pubblico appresso. L’ambiente, poi, è bellissimo, il pubblico ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo aver alzato il sipario nella prima serata di Pasquetta, torna ogni lunedì sul Nove l’appuntamento con Only Fun, show comico condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini. La terza edizione della produzione Colorado Film per Warner Bros. Discovery conferma la sua formula e porta sul palco un ricco cast di comici. Tra i nomi di maggiore spicco, quello di. “Qui ci si trova molto bene e siamo tutti molto affiatati”, racconta l’artista “C’è un ambiente molto rilassato mamolto divertente”. “Come nella prima edizione, ho portato me stesso – prosegue – dopo aver abitato tanti personaggi per anni, me ne sono staccato. E poiè un personaggio, convive con se stesso molto bene e con suo il pubblico appresso. L’ambiente, poi, è bellissimo, il pubblico ...

