Rateizzazione bollette delle imprese | dai tempi alla documentazione da allegare alla domanda

(Di mercoledì 12 aprile 2023) MIMIT - Decreto del 3 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2023 Modalità semplificate di accessodi energia elettrica e di gas naturale. La ...

Finalmente è possibile presentare richiesta didelleal proprio fornitore di luce e gas. Infatti, nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile, (GU Serie Generale n.85 del 11 - 04 - 2023) è stato pubblicato il provvedimento ......ministero delle Imprese e del made in Italy di concerto con il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 3 marzo 2023 "Modalità semplificate di accesso alladelledi ...Lo stesso articolo prevede che se il debito è in fase di estinzione mediante, è ... Che cosa abbiamo fatto con il decretoAbbiamo semplicemente offerto maggiori garanzie a chi ...

Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile, è stato pubblicato il provvedimento che regola la procedura di rateizzazione delle bollette ...L'agevolazione viene estesa anche alle fatture emesse fino al 30 aprile 2023. Non sono previste spese né interessi moratori per i clienti. L'importo minimo per cui si può chiedere è di 150 .... La ric ...