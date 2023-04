Rapine Stazione di Napoli Centrale | addormentavano le vittime

(Di mercoledì 12 aprile 2023)fuori la: presi tre uomini.leusando farmaci a base di benzodiazepinefuori ladi. Questa notte il personale del Compartimento Polizia Ferroviaria della Campania ha arrestato tre persone nell’area antistante ladi. I tre sono ritenuti gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata in concorso tra loro. Si tratta di un cittadino italiano, uno tunisino e l’altro bulgaro, rispettivamente E.L. di 48 anni, B.R.S. di 47 anni e P.I. di 22 anni. La squadra di polizia giudiziaria compartimentale, a seguito di alcunee furti consumati soprattutto nel ...

Sono stati arrestati gli autori di 45'. La polizia di Stato, insieme a quella locale, negli ultimi mesi si è concentrata sulla sicurezza della zona dellastorica: '245 appartamenti ...Una volta venivano in trasferta da Napoli per ledei Rolex, ma se pizzicati dovevano restare ... per esempio, abbiamo liberato una struttura grande e importante adiacente alla vecchia...i furti 911 (+41%), le18 e le estorsioni 31. Dal punto di vista del contrasto alla ... Il Posto Polfer della Polizia di Stato presso la localeFerroviaria ha identificato 2469 persone ...

Rapine nelle stazioni della metro, preso il capo banda Simone Adzovic. Terrorizzava le vittime per farsi dire il codice dello smartphone Corriere Roma

La scorsa notte personale del Compartimento Polizia Ferroviaria della Campania, davanti la Stazione Centrale, ha arrestato tre persone ritenute gravemente indiziate di rapina: un 48enne italiano, un ...Il 22 febbraio scorso ha commesso tre rapine a mano armata nell’arco di poche ore in ... Adzovic è stato rintracciato dai carabinieri della stazione Appia che gli hanno notificato un’ordinanza di ...