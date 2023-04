Rapina all’Ufficio Postale di Bellona, preso il terzo complice (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i Carabinieri della Stazione di Vitulazio, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip su richiesta di questa Procura della Repubblica con la quale è stata applicata la misura coercitiva della custodia in carcere nei confronti di una persona gravemente indiziata di essere uno dei responsabili del tentativo di Rapina presso l’Ufficio Postale di Bellona avvenuto il 2 aprile 2022. Per quell’episodio furono tratte in arresto, perché sorprese in flagranza di reato, due persone. Lo sviluppo delle successive e complesse attività investigative ha consentito di accertare che i due autori materiali si erano avvalsi di un correo per tutta l’attività organizzativa e di supporto logistico, che aveva curato lo studio dell’obiettivo da colpire. L’indagato ora tratto in arresto in esecuzione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i Carabinieri della Stazione di Vitulazio, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip su richiesta di questa Procura della Repubblica con la quale è stata applicata la misura coercitiva della custodia in carcere nei confronti di una persona gravemente indiziata di essere uno dei responsabili del tentativo dipresso l’Ufficiodiavvenuto il 2 aprile 2022. Per quell’episodio furono tratte in arresto, perché sorprese in flagranza di reato, due persone. Lo sviluppo delle successive e complesse attività investigative ha consentito di accertare che i due autori materiali si erano avvalsi di un correo per tutta l’attività organizzativa e di supporto logistico, che aveva curato lo studio dell’obiettivo da colpire. L’indagato ora tratto in arresto in esecuzione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlKeating : @Ardito98731919 Non meravigliarti. Se una persona fa una rapina in banca e sottrae 1.000 euro, prende anni di galer… - tvprato : Rapina all’ufficio postale di San Giorgio a Colonica: bottino di un migliaio di euro - blogsicilia : #notizie #sicilia Rapina all'ufficio postale in via Brunetto Latini a Palermo, indagini - - GDS_it : Rapina all’ufficio postale in via Brunetto Latini a Palermo. Un giovane a volto coperto è entrato nella filiale e h… - bi_loriana : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Tentata rapina all’ufficio postale, in due con fucili desistono e scappano - -

Cerimonia celebrativa Anniversario fondazione della Polizia di Stato. 12 aprile 2023 L'Ufficio è altresì impegnato nell'accoglienza in provincia di ... in relazione all'emergenza in atto, nonché nell'accoglienza dei ... rapina e furti, reati che creano particolare allarme sociale. A ... Cinque Terre, muore turista tedesco di 75 anni Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Finale Ligure In Primo Piano Rapina all'ufficio postale di Gorra nel finalese Posted on 10 Luglio ... Tentano rapina alle Poste, trasfertisti in manette ... intorno alle 2, è giunta una segnalazione ai Carabinieri ad opera di un uomo che ha visto un furgone con scala telescopica nei pressi dell'ufficio postale in via Ferdinando Baldelli, all'Eur. Sul ... L'è altresì impegnato nell'accoglienza in provincia di ... in relazione'emergenza in atto, nonché nell'accoglienza dei ...e furti, reati che creano particolare allarme sociale. A ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Finale Ligure In Primo Pianopostale di Gorra nel finalese Posted on 10 Luglio ...... intorno alle 2, è giunta una segnalazione ai Carabinieri ad opera di un uomo che ha visto un furgone con scala telescopica nei pressi dell'postale in via Ferdinando Baldelli,'Eur. Sul ... RAPINA ALL'UFFICIO POSTALE DI BELLONA, PRESO IL ... Appia Polis