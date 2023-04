Rapina alla stazione di Napoli, tre arresti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono accusati di Rapina aggravata, E.L. di 48 anni, italiano, B.R.S. di 47 anni, tunisino, e P.I. di 22 anni, bulgaro, arrestati la notte scorsa da personale del compartimento Polizia Ferroviaria della Campania nell’area antistante la stazione di Napoli Centrale. I tre sono accusati di aver drogato un uomo per poi derubarlo dei suoi averi. In particolare, gli agenti di polizia giudiziaria compartimentale, a seguito di alcune rapine e furti consumati soprattutto nel perimetro esterno della stazione di Napoli Centrale, nel corso di un appostamento effettuato la notte scorsa, intorno all’una, hanno notato tre uomini avvicinarsi a uno straniero per offrirgli da bere e poi allontanarsi, verosimilmente attendendo che lo stesso si addormentasse per effetto della sostanza soporifera ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono accusati diaggravata, E.L. di 48 anni, italiano, B.R.S. di 47 anni, tunisino, e P.I. di 22 anni, bulgaro, arrestati la notte scorsa da personale del compartimento Polizia Ferroviaria della Campania nell’area antistante ladiCentrale. I tre sono accusati di aver drogato un uomo per poi derubarlo dei suoi averi. In particolare, gli agenti di polizia giudiziaria compartimentale, a seguito di alcune rapine e furti consumati soprattutto nel perimetro esterno delladiCentrale, nel corso di un appostamento effettuato la notte scorsa, intorno all’una, hanno notato tre uomini avvicinarsi a uno straniero per offrirgli da bere e poi allontanarsi, verosimilmente attendendo che lo stesso si addormentasse per effetto della sostanza soporifera ...

