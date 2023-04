Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Rampelli: “Io da destra celebro Cederna, comunista eretico, padre dell’ambientalismo italiano”… - 12malosaimi : RT @vocedelpatriota: Cederna, Rampelli (VpC-FdI): Io da destra celebro il comunista liberale eretico che ha fondato l’ambientalismo italian… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Cederna, Rampelli (VpC-FdI): Io da destra celebro il comunista liberale eretico che ha fondato l’ambientalismo italian… - vocedelpatriota : Cederna, Rampelli (VpC-FdI): Io da destra celebro il comunista liberale eretico che ha fondato l’ambientalismo ital… - io_surf : RT @lembo3012: @Cartabiancarai3 Rampelli è il rappresentante ideale di una destra e di un popolo ignorante...fa quasi tenerezza per la sua… -

... terza in Friuli Venezia Giulia: "Meglio Sara Cunial di Meloni" Daa Tajani, da La Russa a Salvini. La giornata di ordinaria follia della...... che avevano i propri riferimenti nel partito: io nella 'sociale", di Alemanno e Storace, lei nella "protagonista" di Gasparri e La Russa insieme ai "gabbiani" di. Alleanza ...Quello che si può dire adesso è che che mentre latende a unificarsi e comunque nel bene e nel male riesce a occupare tutta la scena " comprese le follie di Fabioe le provocazioni di ...

Cederna, Rampelli (VpC-FdI): Io da destra celebro il comunista ... La Voce del Patriota

E' problema grave a considerare che l’inglese è e resta la lingua del mondo, anche più dell’iconica parlesia della Cina dove gli affari li fanno in inglese.«La proposta di legge per tutelare la lingua italiana pone una questione seria e decisiva per l'identità nazionale. Va migliorata e sostenuta, non ridicolizzata». La difesa di Fabio Rampelli, il vicep ...