Rach Festival: l'omaggio a Rachmaninov da parte dell'Orchestra Sinfonica di Milano (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Io sono me stesso soltanto nella musica. La musica basta a una vita intera, ma una vita intera non basta alla musica". Da queste parole si può percepire quanto fosse essenziale la musica per Sergej ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Io sono me stesso soltanto nella musica. La musica basta a una vita intera, ma una vita intera non basta alla musica". Da queste parole si può percepire quanto fosse essenziale la musica per Sergej ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - SkyTG24 : Rach Festival: programma e date dei concerti a Milano - QuindiciNews : Rach Festival: Orchestra Sinfonica di Milano in #Concerto Il festival passa in rassegna quattro concerti per pianof… - _PuntoZip_ : RACH FESTIVAL 1 - All’Auditorium di Milano al via il Rach Festival, per i 150 anni dalla nascita di Rachmaninov -