“Quindi al naturale sei così”. Sabrina Ferilli senza trucco (a 58 anni) e semina il caos tra i fan (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sabrina Ferilli senza trucco. L’attrice romana è tra le più apprezzate di sempre e nelle ultime ore è riuscita a fsre breccia nel cuore dei suoi numerosissimi fan, mostrandosi totalmente al naturale. Lo scatto ha conquistato tantissimi like e complimenti. Ma ad attirare l’attenzione di tutti non è solo la bellezza al naturale dell’attrice ma anche un altro dettaglio che tutti hanno notato. Per Sabrina Ferilli bellezza e spontaneità continuano dunque a camminare a braccetto. Sabrina Ferilli senza trucco. Un dolce risveglio per i fan dell’attrice che alla bellezza di 58 anni compiuti continua a fare incantare i suoi seguaci. Non sarebbe la prima volta per l’attrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023). L’attrice romana è tra le più apprezzate di sempre e nelle ultime ore è riuscita a fsre breccia nel cuore dei suoi numerosissimi fan, mostrandosi totalmente al. Lo scatto ha conquistato tantissimi like e complimenti. Ma ad attirare l’attenzione di tutti non è solo la bellezza aldell’attrice ma anche un altro dettaglio che tutti hanno notato. Perbellezza e spontaneità continuano dunque a camminare a braccetto.. Un dolce risveglio per i fan dell’attrice che alla bellezza di 58compiuti continua a fare incantare i suoi seguaci. Non sarebbe la prima volta per l’attrice ...

