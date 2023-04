“Qui le opinioni cambiano come il vento a Livorno”: le parole di Allegri prima di Juve-Sporting Lisbona (Di mercoledì 12 aprile 2023) Domani la Juventus si gioca una fetta di presente e anche di futuro, perché andarsi a giocare una semifinale di Europa League probabilmente con il Manchester United e poi un’eventuale finale sarebbe eccezionale per una squadra e una società che quest’anno le ha viste davvero di tutti i colori. Per questo motivo in conferenza stampa Allegri è molto concentrato sullo Sporting Lisbona, “perché sarebbe da pazzi sottovalutarli”, aggiungendo poi che si tratta di una squadra che ha vinto 7 delle ultime 11 partite. Su tutta la settimana di tensione seguita alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter terminata in rissa, Allegri ha tenuto a dire che la squadra è molto serena, “poi succedono delle cose in campo per cui anche noi abbiamo il sangue nelle vene, possono esserci delle reazioni anche se non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Domani lantus si gioca una fetta di presente e anche di futuro, perché andarsi a giocare una semifinale di Europa League probabilmente con il Manchester United e poi un’eventuale finale sarebbe eccezionale per una squadra e una società che quest’anno le ha viste davvero di tutti i colori. Per questo motivo in conferenza stampaè molto concentrato sullo, “perché sarebbe da pazzi sottovalutarli”, aggiungendo poi che si tratta di una squadra che ha vinto 7 delle ultime 11 partite. Su tutta la settimana di tensione seguita alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter terminata in rissa,ha tenuto a dire che la squadra è molto serena, “poi succedono delle cose in campo per cui anche noi abbiamo il sangue nelle vene, possono esserci delle reazioni anche se non ...

