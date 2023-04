Questo video non è una messinscena per ingannare sulla guerra in Ucraina

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il 5 aprile 2023 su Facebook è stato pubblicato unche mostra persone con tute mimetiche e armi mentre vengono ripresi, in quelle che sembrano azioni militari all’interno di un edificio, da uomini con cineprese. Il filmato è accompagnato da un commento che recita: «”Hollywood”È così che viene creata l’immagine per i cittadini dell’e dell’Europa». Secondo l’autore del post che stiamo analizzando, dunque, il filmato sarebbe la prova di unacreata per i cittadini ucraini ed europei per mentirein. Si tratta di un contenutopresentato senza il suo contesto originario e perviene veicolata una notizia fuorviante e infondata. Il filmato oggetto di verifica non ...