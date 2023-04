Questo video di «scontri tra Polizia e Vigili del fuoco» non c’entra con le attuali proteste in Francia

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il 29 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook undi alcuni poliziotti che caricano un gruppo di uomini vestiti da pompieri. L’autore del post ha commentato così il filmato: «In, addiritturatradel….segno che il vaso è colmo e si sono superati i limiti di tollerabilità….». Il riferimento è alle manifestazioni contro la riforma delle pensioni, iniziate a gennaio 2023 in, in cui si sono verificatitra i manifestanti e le forze dell’ordine. Il, però, è vecchio di oltre tre anni e non mostra i recentiavvenuti in. Il post è dunque fuorviante. Come hanno ricostruito i fact checker francesi di Les Observateurs, il ...