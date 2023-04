Quentin Tarantino | il suo decimo e ultimo film infrangerà la tradizione inaugurata da Jackie Brown

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildi, The Movie Critic, interromperà unadi lunga datanel 1997 con. Mentre è impegnato nel suo book tour che pochi giorni fa ha toccato anche l'Italia,rivela che il suo, The Movie Critic, interromperà unadi lunga data che ha preso il via nel 1997 con. Per il momento sappiamo che le riprese di The Movie Critic prenderanno il via in autunno e che ilsarà ambientato a Los Angeles a inizio anni '70.stesso ha smentito un ...

Hollywood di. Cinema e film per tutti i gusti, e non possono mancare Interstellar di Christopher Nolan, o l'inedito The Last Black Man in San Francisco , fino al war movie ...

Intervistato dal Paìs in merito al possesso e alla libera circolazione delle armi negli Stati Uniti, il regista Quentin Tarantino, che domenica a Barcellona ha conversato con una platea di 1.500 ...