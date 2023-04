«Quel nome mi ha risvegliato un ricordo terribile»: così padre e figlio si salvarono per miracolo dall’aggressione dell’orsa Jj4 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tre mesi il padre, tre settimane il figlio, per riprendersi dalle ferite fisiche, ma «dallo choc non si guarisce». Quasi tre anni fa Fabio e Christian Misseroni furono aggrediti, sempre sul monte Peller, dalla stessa orsa che ha ucciso Andrea Papi. Dopo Quell’aggressione, dalla quale si salvarono «per miracolo», hanno dovuto chiudere la macelleria di famiglia ricevendo in cambio un risarcimento di 5mila euro. A la Repubblica il padre Fabio racconta l’aggressione subita allora e rivela di aver immaginato che Papi, che loro conoscevano bene, fosse stato ucciso dallo stesso plantigrado che li aveva feriti nel 2020. «Abbiamo pensato a JJ4 dal primo istante. Considerato l’attacco devastante contro Andrea, caro amico, ci era rimasto un dubbio. La firma dell’attacco era però ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tre mesi il, tre settimane il, per riprendersi dalle ferite fisiche, ma «dallo choc non si guarisce». Quasi tre anni fa Fabio e Christian Misseroni furono aggrediti, sempre sul monte Peller, dalla stessa orsa che ha ucciso Andrea Papi. Dopol’aggressione, dalla quale si«per», hanno dovuto chiudere la macelleria di famiglia ricevendo in cambio un risarcimento di 5mila euro. A la Repubblica ilFabio racconta l’aggressione subita allora e rivela di aver immaginato che Papi, che loro conoscevano bene, fosse stato ucciso dallo stesso plantigrado che li aveva feriti nel 2020. «Abbiamo pensato a JJ4 dal primo istante. Considerato l’attacco devastante contro Andrea, caro amico, ci era rimasto un dubbio. La firma dell’attacco era però ...

