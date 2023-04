Quanto vale in busta paga il taglio del cuneo fiscale annunciato dal governo nel Def (Di mercoledì 12 aprile 2023) Quanto vale in busta paga il taglio del cuneo fiscale annunciato dal governo Meloni nel Documento di Economia e Finanza? Nel Def, il primo dell’esecutivo, si stanziano 3 miliardi di euro per la riduzione delle tasse sul lavoro. L’intervento è il secondo dopo quello in Legge di Bilancio. L’intervento è programmato per un periodo di tempo che va da maggio a dicembre. È destinato soltanto ai lavoratori con redditi bassi, ovvero fino a 25 mila euro lordi annui. Ai lavoratori sono state destinate tutte le risorse aggiuntive ricavate dal deficit: la stima al 4,5% programmatico a fronte del 4,35% tendenziale ha liberato i 3 miliardi di risorse. Il Def ha anche alzato le stime della crescita del Prodotto Interno Lordo nel 2023. Dallo 0,6% ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023)inildeldalMeloni nel Documento di Economia e Finanza? Nel Def, il primo dell’esecutivo, si stanziano 3 miliardi di euro per la riduzione delle tasse sul lavoro. L’intervento è il secondo dopo quello in Legge di Bilancio. L’intervento è programmato per un periodo di tempo che va da maggio a dicembre. È destinato soltanto ai lavoratori con redditi bassi, ovvero fino a 25 mila euro lordi annui. Ai lavoratori sono state destinate tutte le risorse aggiuntive ricavate dal deficit: la stima al 4,5% programmatico a fronte del 4,35% tendenziale ha liberato i 3 miliardi di risorse. Il Def ha anche alzato le stime della crescita del Prodotto Interno Lordo nel 2023. Dallo 0,6% ...

