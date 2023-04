"Quanti morti fino al 2017". Migranti, così Malan inchioda Gribaudo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Emergenza Migranti, il nodo dei flussi continua a tenere banco in tv. Se n'è parlato anche durante la puntata di Controcorrente in onda il 12 aprile su Rete4. Uno contro l'altro il senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, che risponde alle critiche di Chiara Gribaudo, deputata del Partito democratico. "Erano anni che non si faceva un Decreto Flussi. Dite che non siamo umani ma dal 2014 al 2017 ci sono stati 13700 morti". Poi il senatore di Fratelli d'Italia affronta anche il tema di come spendere i 200 miliardi in arrivo dall'Europa. "Durante la campagna elettorale avevamo detto che alcuni aspetti del Pnrr andavano modificati - ha proseguito Malan - Non possiamo rimanere ancorati a due anni fa". Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Emergenza, il nodo dei flussi continua a tenere banco in tv. Se n'è parlato anche durante la puntata di Controcorrente in onda il 12 aprile su Rete4. Uno contro l'altro il senatore di Fratelli d'Italia, Lucio, che risponde alle critiche di Chiara, deputata del Partito democratico. "Erano anni che non si faceva un Decreto Flussi. Dite che non siamo umani ma dal 2014 alci sono stati 13700". Poi il senatore di Fratelli d'Italia affronta anche il tema di come spendere i 200 miliardi in arrivo dall'Europa. "Durante la campagna elettorale avevamo detto che alcuni aspetti del Pnrr andavano modificati - ha proseguito- Non possiamo rimanere ancorati a due anni fa".

