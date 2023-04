Quando Napoli-Milan decise uno Scudetto (Di mercoledì 12 aprile 2023) «Diego buongiorno. Sei felicissimo!» esordisce così il giornalista, fermo col microfono in mano, e vestito con la giacca e cravatta d’ordinanza. Maradona invece indossa una maglietta bianca smanicata e sta sventolando sopra la testa quella che sembra una maglia del Napoli. «Felicissimo, sono ad una settimana da una finale del Mondo!», risponde l’argentino, «Senti questo stadio oggi così tranquillo, domani sarà un inferno, un Maracanà». STEADY PAYWALL La breve intervista è girata nella zona all’aperto dello Stadio che prenderà il suo nome. L’intervistatore gli chiede quanta gente si aspetta per il giorno dopo e Maradona, sempre col sorriso, dice una delle sue frasi, quelle che caricavano intere Nazioni: «Eh sì sì, centomila sicuramente. Io lo ripeto: non voglio una bandiera del Milan. Non voglio una sola bandiera del Milan. ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 12 aprile 2023) «Diego buongiorno. Sei felicissimo!» esordisce così il giornalista, fermo col microfono in mano, e vestito con la giacca e cravatta d’ordinanza. Maradona invece indossa una maglietta bianca smanicata e sta sventolando sopra la testa quella che sembra una maglia del. «Felicissimo, sono ad una settimana da una finale del Mondo!», risponde l’argentino, «Senti questo stadio oggi così tranquillo, domani sarà un inferno, un Maracanà». STEADY PAYWALL La breve intervista è girata nella zona all’aperto dello Stadio che prenderà il suo nome. L’intervistatore gli chiede quanta gente si aspetta per il giorno dopo e Maradona, sempre col sorriso, dice una delle sue frasi, quelle che caricavano intere Nazioni: «Eh sì sì, centomila sicuramente. Io lo ripeto: non voglio una bandiera del. Non voglio una sola bandiera del. ...

