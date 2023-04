Quale sarà il futuro di Joel in The Last of Us 2? Parla lo showrunner (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il successo di The Last of Us ha superato di gran lunga le aspettative. Nel giro di poche puntate, è diventato un vero e proprio cult televisivo. Il pubblico si è affezionato molto ai personaggi, ma stando alla storia raccontata dei due capitoli del videogioco, uno di loro dovrebbe perdere la vita. Si tratta di Joel, interpretato da Pedro Pascal. Ovviamente, la maggior parte dei fan spera che gli autori possano prendere una decisione diversa. Craig Marzin, nel ruolo di showrunner, durante una recente intervista, non ha escluso,però, di proseguire secondo i piani originali: “Non temo di uccidere i personaggi“. Anche Bella Ramsey e il diretto interessato hanno Parlato di questa possibilità. Intanto, è possibile recuperare gli episodi andati in onda fino ad ora su NOW. È già noto che sarà sempre Sky, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il successo di Theof Us ha superato di gran lunga le aspettative. Nel giro di poche puntate, è diventato un vero e proprio cult televisivo. Il pubblico si è affezionato molto ai personaggi, ma stando alla storia raccontata dei due capitoli del videogioco, uno di loro dovrebbe perdere la vita. Si tratta di, interpretato da Pedro Pascal. Ovviamente, la maggior parte dei fan spera che gli autori possano prendere una decisione diversa. Craig Marzin, nel ruolo di, durante una recente intervista, non ha escluso,però, di proseguire secondo i piani originali: “Non temo di uccidere i personaggi“. Anche Bella Ramsey e il diretto interessato hannoto di questa possibilità. Intanto, è possibile recuperare gli episodi andati in onda fino ad ora su NOW. È già noto chesempre Sky, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La data di Elodie del 12 maggio al Mediolanum Forum è sold out ??? 'Sarà uno show di stampo internazionale, durante… - heather_parisi : 'Not in my Backyard! Non c’è solo il biolaboratorio di Pesaro contro la costruzione del quale ci sarà una manifesta… - forumJuventus : Juventus, scatta oggi il countdown per il ricorso contro la penalizzazione. La società 'Fiducia? Convinti di aver a… - Den_Corre : @MatthijsPog Vedremo in campo quale sarà l'atteggiamento, ma tanto sarà la solita solfa. - candelori_anna : RT @CristinaMolendi: Io la vedo all’opposto caro Calenda. Per parlare come dice Bersanov, ‘bisogna vedere chi ci si carica in spalla’ penso… -

I cali delle vendite hi - tech preoccupano le Big - Antonino Papa ...anche a decisioni di politica dei prezzi ed eccessiva rapidità d'innovazione in nome della quale il ...caso l'ultima parola spetterà alla Cina perché a tenere banco nei prossimi anni (o forse mesi) sarà ... Taiwan: il Partito democratico progressista candida William Lai per la presidenza ... in particolare dopo la sua nomina alla presidenza del Dpp lo scorso gennaio, incarico dal quale ... Al momento non è ancora chiaro chi sarà a sfidarlo nel 2024: tra i candidati papabili per il ... Torna la GeForce Week su Yeppon! Schede video RTX super scontate! A prescindere da quale sarà la vostra scelta, però, godrete della tecnologia principale delle schede RTX, ovvero il Deep Learning Super Sampling . Detto anche semplicemente DLSS, vi consentirà di ... ...anche a decisioni di politica dei prezzi ed eccessiva rapidità d'innovazione in nome dellail ...caso l'ultima parola spetterà alla Cina perché a tenere banco nei prossimi anni (o forse mesi)...... in particolare dopo la sua nomina alla presidenza del Dpp lo scorso gennaio, incarico dal... Al momento non è ancora chiaro chia sfidarlo nel 2024: tra i candidati papabili per il ...A prescindere dala vostra scelta, però, godrete della tecnologia principale delle schede RTX, ovvero il Deep Learning Super Sampling . Detto anche semplicemente DLSS, vi consentirà di ... Quale sarà la prossima banca a fallire Money.it