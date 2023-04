Qatargate | venerdì incontro in procura tra vertici Belgio e Milano

(Di mercoledì 12 aprile 2023), 12 apr. (Adnkronos) -14 aprile è previsto inun nuovo, dopo quello dello scorso 25 gennaio, tra il giudice istruttore belga Michel Claise, iltore meneghino Marcello Viola e Fabio De Pasquale, l'aggiunto a capo del pool che indaga sui casi di corruzione internazionale, per fare il punto sull'inchiestache ha colpito il Parlamento europeo e aveva portato in carcere, tra gli altri, l'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri con l'accusa di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio. L'servirà per scambiare informazioni, dopo che anche l'Italia ha mosso i suoi passi in modo autonomo indagando per riciclaggio - lo scorso 3 marzo - i due soci, ritenuti prestanomi, della Equality, ...

...il settore edilizio e per l'efficienza energetica e la mozione sulla vicenda nota come. ... mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata ealle 9.30 le interpellanze ...... "Sarà trasferito in un carcere più vicino alla famiglia" approfondimento, avvocati ... secondo un'indagine della magistratura di Bruxelles venuta alla luce9 dicembre. L'inchiesta ...... attualmente detenuti in Belgio per il presunto coinvolgimento nello scandalo di corruzione del, saprannose saranno scarcerati oppure no. Gli avvocati di Tarabella e Kaili hanno ...