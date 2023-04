Qatargate, scarcerata la socialista Eva Kaili: andrà ai domiciliari col braccialetto elettronico (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili potrà uscire dal carcere per andare agli arresti domiciliari sotto regime di braccialetto elettronico. La Kaili, socialista, è tra i principali accusati nell’ambito del cosiddetto Qatargate, una presunta storiaccia di corruzione con epicentro il Parlamento europeo. Con lei finirono in manette il suo compagno Francesco Giorgi e l’ex-eurodeputato del Pd Pier Antonio Panzeri. Era il 9 dicembre scorso quando gli investigatori belgi intercettarono il padre della Kaili con un trolley carico di euro mentre usciva dal residence di Bruxelles dove alloggiava la figlia. L’ex-vicepresidente si è sempre difesa dicendo che si trattava di denaro di Giorgi, in passato assistente parlamentare di Panzeri. Sarà il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Evapotrà uscire dal carcere per andare agli arrestisotto regime di. La, è tra i principali accusati nell’ambito del cosiddetto, una presunta storiaccia di corruzione con epicentro il Parlamento europeo. Con lei finirono in manette il suo compagno Francesco Giorgi e l’ex-eurodeputato del Pd Pier Antonio Panzeri. Era il 9 dicembre scorso quando gli investigatori belgi intercettarono il padre dellacon un trolley carico di euro mentre usciva dal residence di Bruxelles dove alloggiava la figlia. L’ex-vicepresidente si è sempre difesa dicendo che si trattava di denaro di Giorgi, in passato assistente parlamentare di Panzeri. Sarà il ...

