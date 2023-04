Qatargate | Eva Kaili scarcerata | ai domiciliari con braccialetto

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La ex vicepresidente dell'Europarlamento Eva, detenuta in Belgio dall'arresto del 9 dicembre per lo scandaloche le è già costato la destituzione istituzionale è stata. Ha ...

Dopo oltre quattro mesi di carcere anche l'ex vicepresidente del Parlamento europeoKaili è stata rilasciata. A quanto si è appreso, la giustizia belga ha disposto per Kaili gli .... .La ex vicepresidente dell'EuroparlamentoKaili, detenuta in Belgio dall'arresto del 9 dicembre per lo scandaloche le è già costato la destituzione istituzionale è stata scarcerata. Ha ottenuto gli arrestti domiciliari con ...

L'ex vice presidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, andrà ai domiciliari. L'eurodeputata greca era agli arresti nel carcere di Haren, fuori Bruxelles, dal 9 dicembre scorso con l'accusa di ...(LaPresse) – L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, coinvolta nel Qatargate, è stata scarcerata. Prima di lei anche l’eurodeputato Tarabella e l’ex eurodeputato Panzeri sono stati ...